RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag im Plus

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 39,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 39,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 39,54 EUR. Bei 39,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.537 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,54 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 0,59 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

