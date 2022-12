RWE Aktie News: RWE legt am Mittag zu

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 42,28 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,30 EUR aus. Bei 41,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237.666 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,84 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 32,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,18 EUR.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 10.744,00 EUR gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 15.05.2024 werfen.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

