RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten

Die RWE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 40,61 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 40,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.804 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 7,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 24,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,95 EUR für die RWE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 10.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,35 EUR je Aktie aus.

