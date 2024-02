RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 32,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 32,62 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 32,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.697.446 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 43,03 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 24,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 3,28 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,73 EUR an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,71 EUR je Aktie.

