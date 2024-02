RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 33,16 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 33,16 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,23 EUR. Bei 33,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 102.138 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 27.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. Gewinne von 29,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 4,86 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,73 EUR.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,03 Prozent zurück. Hier wurden 5.476,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,71 EUR je RWE-Aktie.

