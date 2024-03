RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 32,37 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 32,37 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 32,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.526.270 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 32,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,900 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.744,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.072,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

