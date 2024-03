RWE Aktie News: RWE tritt am Vormittag auf der Stelle

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 31,73 EUR.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,73 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 31,86 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 31,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.487 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.02.2024 Kursverluste bis auf 30,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die RWE-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

