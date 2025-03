RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 30,98 EUR.

Mit einem Kurs von 30,98 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 31,28 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 30,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,19 EUR. Bisher wurden heute 1.770.277 RWE-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 36,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 10,39 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,44 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

