RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von RWE

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 30,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 30,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 30,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 144.399 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,87 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Mit einem Kursverlust von 9,99 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,44 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,90 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Februar 2025: So schätzen Experten die RWE-Aktie ein

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingebracht

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün