RWE Aktie News: RWE gibt am Vormittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,6 Prozent bei 30,20 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 6,6 Prozent auf 30,20 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 30,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 334.611 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 8,08 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,36 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,11 EUR.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,27 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,61 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2025 gerechnet. Am 20.05.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je RWE-Aktie.

