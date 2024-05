RWE Aktie News: RWE steigt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 32,99 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 32,99 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,01 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.216.855 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 30,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 8,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,14 EUR an.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,91 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 7,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,45 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. RWE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

