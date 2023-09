RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kursabschlägen

RWE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 37,01 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 37,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 36,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 527.770 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 18,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2022 bei 36,05 EUR. Abschläge von 2,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,60 EUR.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,15 EUR fest.

