RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 37,00 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 37,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 36,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.580 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 43,96 EUR. 18,81 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.476,00 EUR, gegenüber 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,01 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,15 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

