RWE Aktie News: RWE am Montagmittag im Aufwind

Die RWE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 39,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 39,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 166.381 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,51 Prozent. Am 15.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 24,37 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,985 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,85 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8.298,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 3.792,00 EUR umsetzen können.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Am 14.11.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Aktie aus.

