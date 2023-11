RWE Aktie News: RWE legt am Mittag zu

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 36,94 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 36,94 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,97 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 288.374 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,59 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,05 EUR angegeben.

RWE gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Am 13.11.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab