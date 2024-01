RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 40,49 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,49 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 40,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 334.228 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 7,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (31,55 EUR). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 28,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,77 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

