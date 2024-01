RWE Aktie News: RWE verliert am Montagvormittag

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,64 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,64 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 40,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,59 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 54.442 Aktien.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 EUR am 06.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,77 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,34 EUR im Jahr 2023 aus.

