RWE Aktie News: RWE zieht am Mittag an

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 12:22 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 40,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 418.511 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 24,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,95 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 21.03.2023 gerechnet. RWE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

