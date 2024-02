RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 32,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 32,94 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,11 EUR. Bei 32,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 530.400 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 23,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6.072,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,71 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

