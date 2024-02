RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 32,89 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 32,89 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,69 EUR. Zuletzt wechselten 93.923 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 53,73 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

