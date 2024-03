RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 32,39 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 32,39 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 32,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 32,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.152.220 RWE-Aktien gehandelt.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 24,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,48 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 5,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

