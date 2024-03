RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag kaum verändert

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 32,24 EUR.

Bei der RWE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 32,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 32,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.746.099 Stück.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 33,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,21 EUR am 27.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,84 EUR im Jahr 2023 aus.

