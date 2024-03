RWE Aktie News: RWE verteidigt am Vormittag Tendenz

RWE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 32,22 EUR.

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 32,22 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 32,44 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 32,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 103.749 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Gewinne von 33,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 6,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,84 EUR je RWE-Aktie.

