RWE Aktie News: RWE am Mittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 31,48 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,48 EUR. Bei 31,79 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,51 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 829.433 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 36,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 15,47 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 20.03.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,17 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,23 EUR je Aktie.

