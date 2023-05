RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel RWE 41,55 EUR

0,46% Charts

News

Analysen

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 41,60 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.391 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 34,40 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,86 EUR für die RWE-Aktie.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie im April 2023

RWE-Aktie wenig bewegt: RWE bekräftigt Pläne für Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken - E.ON-Beteiligung bleibt

RWE-Aktie: Auftrag für Monopile-Fundamente geht nach Rostock

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE