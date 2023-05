RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel RWE 41,61 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 41,36 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 41,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,42 EUR. Bisher wurden heute 11.798 RWE-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Gewinne von 5,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,40 EUR am 01.07.2022. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 20,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,86 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,54 EUR fest.

