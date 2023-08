RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 38,49 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,49 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 38,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 340.840 Stück.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von 14,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,05 EUR am 20.10.2022. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,73 EUR.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

