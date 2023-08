RWE Aktie News: RWE zieht am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 38,51 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 38,72 EUR. Mit einem Wert von 38,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 631.072 Stück.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 43,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,73 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.409,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.002,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

