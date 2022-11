RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 38,83 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 39,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 571.473 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 11,69 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.11.2021 bei 31,64 EUR. Abschläge von 22,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,85 EUR an.

Am 11.08.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.298,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 3.792,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,83 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

