RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Die RWE-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,23 EUR. Bei 42,29 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 42,18 EUR. Bei 42,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 18.392 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 3,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 53,18 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 10.744,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.855,00 EUR umgesetzt.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie steigt: Credit Suisse hebt Kursziel für RWE an

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE