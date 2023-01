RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 39,44 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 39,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,22 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.303.386 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,28 Prozent.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,77 EUR an.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Dezember 2022: Experten empfehlen RWE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

RWE-Aktie: Klimaaktivistin Luisa Neubauer kommt Sonntag nach Lützerath

RWE- und Equinor-Aktien legen zu: RWE und Equinor arbeiten beim Import von Wasserstoff nach Deutschland zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com