RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Kursabschlägen

Die RWE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,07 EUR abwärts. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 38,96 EUR. Bei 39,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 48.393 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Mit einem Zuwachs von 11,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Mit Abgaben von 20,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,77 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 10.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 14.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

