RWE Aktie News: RWE verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 40,50 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,65 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 40,46 EUR. Mit einem Wert von 40,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 43.646 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Gewinne von 7,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 28,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,77 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6.072,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

