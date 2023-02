RWE Aktie News: RWE gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die RWE-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 40,28 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 40,21 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 744.114 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 8,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,95 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

