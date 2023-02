RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag gesucht

Um 09:22 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,85 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,85 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.720 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR ab. Mit Abgaben von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2020 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,95 EUR für die RWE-Aktie.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,35 EUR je RWE-Aktie belaufen.

