RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag leichter

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 38,35 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 38,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 399.810 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 12,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,40 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,64 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.855,00 EUR eingefahren.

Am 21.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

