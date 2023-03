RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 38,79 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 38,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.808 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 11,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 12,76 Prozent Luft nach unten.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,64 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,49 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

