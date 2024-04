Blick auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag fester

09.04.24 12:06 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 31,26 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 31,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 31,27 EUR. Bei 31,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 510.419 RWE-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,65 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 3,77 Prozent wieder erreichen. Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,77 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.05.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,76 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert XETRA-Handel: LUS-DAX mit Gewinnen

