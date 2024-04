RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Vormittag ins Minus

So bewegt sich RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 30,86 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 30,86 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 30,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.429 RWE-Aktien.

Bei 43,03 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 39,44 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,53 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,77 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert

XETRA-Handel: LUS-DAX mit Gewinnen