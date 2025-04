RWE Aktie News: RWE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 31,08 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 2,0 Prozent auf 31,08 EUR. Bei 30,65 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.029.045 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,68 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,11 EUR.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je RWE-Aktie belaufen.

