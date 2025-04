RWE Aktie News: RWE büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 31,07 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 31,07 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 30,99 EUR. Bei 31,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.004 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,65 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,11 EUR.

Am 20.03.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

