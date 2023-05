RWE Aktie News: RWE am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel RWE 41,70 EUR

Um 11:48 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,66 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 42,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 980.764 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 34,40 EUR. Mit Abgaben von 21,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,86 EUR je RWE-Aktie an.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 EUR je RWE-Aktie belaufen.

