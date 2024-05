RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 33,07 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 33,07 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 33,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.770 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2023 bei 42,93 EUR. Gewinne von 29,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,04 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 50,14 EUR.

RWE ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ein EPS von 0,91 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

