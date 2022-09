RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 41,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 41,02 EUR. Bei 41,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.744 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 38,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,985 EUR je RWE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,96 EUR.

RWE veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.298,00 EUR im Vergleich zu 3.792,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 2,08 EUR je Aktie.

