RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 33,04 EUR nach oben.

Das Papier von RWE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,04 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 33,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 32,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 538.681 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,51 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Am 13.11.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 4,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

