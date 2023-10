RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 33,17 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 33,17 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,35 EUR. Bei 32,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 910.616 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 31,29 Prozent Luft nach oben. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 4,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE -0,12 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

So stuften die Analysten die RWE-Aktie im vergangenen Monat ein

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Plus

XETRA-Handel: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels