RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 32,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 32,86 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.879 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Gewinne von 32,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Abschläge von 3,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

So stuften die Analysten die RWE-Aktie im vergangenen Monat ein

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Plus

XETRA-Handel: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels