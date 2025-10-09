RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 40,50 EUR.
Bei der RWE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 40,91 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,47 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 689.197 RWE-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 40,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 1,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,46 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,78 EUR angegeben.
Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
