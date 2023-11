RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 35,91 EUR ab.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 35,91 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 35,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 894.058 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,28 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,05 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,01 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain