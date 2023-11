RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 36,20 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 36,20 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.927 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Gewinne von 20,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR. Mit Abgaben von 12,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,05 EUR.

Am 10.08.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach -0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von RWE.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

